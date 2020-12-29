Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ne kadar? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletleri satışa çıktı. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ne kadar? Yılbaşı büyük ikramiyesi saat kaçta çekilecek?

Yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak açıklandı, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yılki büyük ikramiye tutarı tam 100 milyon TL. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şansını denemeye başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak şekilde açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise:

Tam biletler 100 TL,

Yarım biletler 50 TL ve

Çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA ?

Büyük ikramiyeyi kazanan bilet, Kanal D ekranında açıklanacak. Saat 23.00'te canlı olarak yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.