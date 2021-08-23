Milli Parkta temizlik seferberliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Parkta temizlik seferberliği

Milli Parkta temizlik seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 'Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda temizlik seferberliği başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 'Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda temizlik seferberliği başlatıldı.

Türkiye genelindeki orman yangınlarının ardından yeşil alanlar ve ormanların önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Yemyeşil alanların bir çoğu siyah örtü ile kaplanırken, ormanların son durumu görenlerin yüreklerini yaktı. Orman yangınlarının ardından ziyaretçi girişine kapatılan Dilek Yardımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da temizlik seferberliği başlatıldı. Oluşturulan ekipler milli park genelindeki çöpleri toplayarak daha temiz bir görünüme kavuşturdu.

"Milli parkımız saf ve doğal kalmalı"

Dilek Yardımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Milli Parkımızda temizlik seferberliği başlattık. İnsansız tüm alanlarımızda çeşitli doğal sebeplerden kıyılarımıza gelen ve orman içlerinde oluşan doğal olmayan tüm atıklar ekiplerimizce toplanarak milli parkımızın dışına çıkartılmıştır. Kıymetlimiz, Milli Parkımız saf ve doğal kalmalı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Milli Parkta temizlik seferberliği
Milli Parkta temizlik seferberliği
Milli Parkta temizlik seferberliği
Milli Parkta temizlik seferberliği
Milli Parkta temizlik seferberliği
Milli Parkta temizlik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Hande Erçel Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Muslera Mert Günok Mesut Özil Arda Turan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli Parkta temizlik seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:24:15. #1.16#

title