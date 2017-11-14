Milli Parklar'dan Suuçtu'ya Turizm Gezisi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin doğal güzelliklerinin başında gelen Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte ziyaretçilerin akınına uğruyor.



Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, yapımı tamamlanan projeyle 12 ay boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayabilecek hizmet kapasitesine kavuşan Suuçtu Şelalesi'nde Bursa Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü bürokratlarını ağırladı. Kahvaltının ardından bölgeyi gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında heyete bilgiler veren Sadi Kurtulan, Suuçtu'nun dört mevsim ayrı renkleri barındıran manzarası ile doğa yürüyüşçülerinden fotoğrafçılara, kampçılardan tırmanışçılara kadar bütün ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını söyledi. Üç yıl önce bölgeyi devralarak marka tescilini gerçekleştirdikten sonra hem ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri, hem de peyzaj düzenlemesini yaptıklarını anlatan Kurtulan, Suuçtu'yu elektriğe kavuşturacak bir nakil hattı üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.



Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Suuçtu Tabiat Parkı'nın ana kaynak değerlerinden olan şelale 38 metre yüksekliğinde bir doğa harikası olarak turistlerin vazgeçilmez mekanları arasında bulunuyor. Biz bu bölgeyi insanlarımızın hizmetine sunmak için yola çıktık. Şelale bölgesi, kır lokantasından büfeye, köprüden seyir terasına kadar birçok yeniliğe kavuştu. Mesire alanı daha kullanışlı bir hale getirildi. Orman, su ve temiz havanın bir arada olduğu Suuçtu'yu korumak hepimiz için en önemli görev" dedi.



Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ise Suuçtu'nun Bursa için doğa turizmi alanında önemli bir değer olduğunu ifade etti. Bölgeye doğayı koruyarak insana dokunan bir proje uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünsal, "Gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilen Suuçtu, etrafını saran kayın ağaçları arasında, serin havası ile tam bir temiz hava deposu. Doğa turizmi ve sporlarına oldukça elverişli olan bu tabiat harikası şimdi de insanlarımızın ziyaret esnasında ihtiyaçlarını karşılayabilecek güzel tesislere kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Mustafa Uyar ise, "10 hektar büyüklüğündeki Suuçtu Tabiat Parkı ülkemizin en güzel alanları arasında bulunuyor. Sonbahar da suyun en az olduğu günlerde bile bölgede ciddi bir ziyaretçi akını var. Bölgemizi insanlarımızın hizmetine sunarken, hep birlikte koruyacağız" dedi. - BURSA