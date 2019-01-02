Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullara Ziyaret

Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Sarı, Kızıltepe ilçesine bağlı Küplüce Anaokulu ve İlkokulu, Çiçekli İlkokulu, Işıklı İlkokulu, Işıklı Ortaokulu, Arıklı Ortaokulu, Arıklı İmam Hatip Ortaokulu, Bozhöyük İlkokulu, Bozhöyük Ortaokulu, Yamaç İlkokulu, Alakuş İlkokulu, Dikmen Anaokulu, Mutlu İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği okullara, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitap ile Türk bayrağı hediye eden Sarı, öğrencileri, "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kentte misafir edeceklerinin müjdesini verdi.

Sarı, her zaman kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin yanında olduklarını belirterek, okullarda yapılan güzel çalışmalardan dolayı okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA