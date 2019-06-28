Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları ele alındı

Kütahya İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında toplandı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri katıldı.

Toplantıda; danışma Komisyonu görevleri, toplanması ve çalışma esasları hakkında bilgi verilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü verileri ve yapılan çalışmalar, Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum-kuruluşlar iş birliğinde yapılacak olan çalışmalar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA