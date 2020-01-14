Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi
Haberler » Güncel » Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi - Haber

Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı Çaycuma'da seminer verdi.

14.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:41
Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi

'ın ilçesine Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri eğitimci yazar Dursun Çaycuma'da seminer verdi.


Çaycuma'ya gelen Taşçı, Çaycuma Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu. Fen Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile buluşan eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı, öğrencilere "Namazda Diriliş" adlı söyleşi yaptı.


Taşçı, program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş' ı ziyaret etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler