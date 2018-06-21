Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyük, Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük'ün katılımıyla İlçe Milli Eğitim İstişare Toplantısı düzenlendi.

Büyük, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, ilçelerdeki eğitim konularını yerinde görmek ve öğretmenlerle buluşmak amacıyla böyle bir toplantı tertip ettiklerini söyledi.

Sorun ve talepleri dinlemek için Suşehri'nde olduklarını dile getiren Büyük, "Meslek çalışmasını bitiren ve tatile gidecek arkadaşlarıma şimdiden iyi tatiller diliyorum. Tayin olup giden arkadaşlarımızın yolları açık olsun." diye konuştu.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu da "Bir toplumdaki cehalet o toplumu yıkar. Sayın müsteşarımıza toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar bizim sıkıntılarımızı dinleyip, çözümler üretiyorlar. Sizlerin rahatlığı, okullarımızın daha konforlu olması öğrencilerimizin daha iyi eğitim alması demektir." ifadelerini kullandı.

Toplantı soru cevap bölümüyle devam etti.