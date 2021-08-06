Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk'tan ilk açıklama geldi. Selçuk istifasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk istifa etti. Görevinden affını isteyen ve görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İstifa iddiasıyla kamuoyunda uzun süredir gündemde olan Ziya Selçuk, Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında ilk açıklamayı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. Görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini ve birlikte değerli çalışmalara imza attıkları çalışma arkadaşı Mahmut Özer'e başarılar dilediğini belirten Selçuk, attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı;

"Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir - Haberler
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