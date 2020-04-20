Milli Eğitim Bakanlığı'dan 23 Nisan'a 100. Yıl Marşı
23 Nisan için hazırlanan 100. Yıl Marşının videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak marş hazırladı.
20.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:47
23 Nisan için hazırlanan 100. Yıl Marşının videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak marş hazırladı.
Kaynak: AA