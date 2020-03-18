Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
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Ziya Selçuk, Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilere verilecek uzaktan eğitimle ilgili merak edilen konuları açıklığa kavuşturdu. Bakan Selçuk "Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okullar açıkken işlenen konulardan sınav olacak" dedi.

18.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:47
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan uzaktan eğitim kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınına konuk olan Bakan Selçuk,uzaktan eğitim ile alınan konuların sınava dahil olmayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların ertelemesiyle ilgili sorulan soruya, "Biz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor." dedi.

"UZAKTAN EĞİTİMLE ALINAN KONULAR SINAVLARA DAHİL OLMAYACAK"

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak.Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak. Uzaktan eğitim için her bir sınıf için her bir ders için olacak. Uzaktan eğitim ile sadece ders olmayacak sanatsal, eğlenceli etkinlikler de olacak. Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz.20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak."

"MESLEK LİSELERİNDE MASKE ÜRETMEYE BAŞLADIK"

"Her türlü senaryo ile ilgili çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var. Hayat devam ediyor, sükunet içinde, tedbirlerimiz alarak gereğini yaptığımız kanaatindeyim. Her hafta etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Okulun açıldığı ilk gün teneffüs 40 dakika olacak. Meslek liselerinde maske üretimine başladık. Maskeleri piyasaya göre çok ucuza üretiyoruz. Öğretmen atamalarıyla ilgili bir takvim açıklanacak. "

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak

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Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak

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