Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
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Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim

Daha önce 31 Ağustos olarak belirtilen okulların açılma tarihi 21 Eylül'e ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çok merak edilen "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna "Birlikte başaracağız, Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun" yanıtını verdi.

16.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de açılacağı ilan edilen okulların açılışının bir kez daha ertelenme ihtimaliyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarında "Okulları birlikte açacağız' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum"

"EĞİTİM, ÇOCUĞUN MONTUNUN ÖNÜNÜ KAPATARAK YAPILIR"

Bakan Selçuk mesajında şunları yazdı "Bir Bakan olarak değil, bir 'öğretmen' olarak yazıyorum, lütfen okuyun. Hem de yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi okuyun. Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, 'Öretmenim!' deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da...

"YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAMAMIZ LAZIM"

Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım.

"BİRLİKTE AÇACAĞIZ' DERKEN SAMİMİYİZ"

Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. 'Okulları birlikte açacağız.' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum.

Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Haber Yorumları (3)
SİNİRLİ: Madem açmicaktınız ne diye cocukları kayıt ettik okula paramızıda geri vermiyorlar şimdi
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HOCA: Biraz zor açılır sayın bakanım özel okullardan paraları topladınız açıcaz diye ama açılmıcak
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SAİT: Bu bakan ne yapmaya çalışıyor . Anasınıfı öğrencileri en kontrolsuz sınıf ve siz 2.3.4.5. 6.7.9.10.11. Sınıflara okula gelmeyin diyorsunuz anasınıfı öğrencilerinin okuma yazma öğrenme zorunluluğu olmadığı halde okula gel diyorsunuz bu ne saçma sapan bişeydir.
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