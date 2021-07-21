Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS ile ilgili iddialar asılsızdır, sınav iptal edilmeyecek

6 Haziran'da yapılan LGS sınavının ardından müfredat dışı soruların sorulduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları büyük ses getirmişti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un söz konusu iddialarla ilgili soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsızdır" dedi ve sınavın iptal edilmeyeceğini ifade etti.

Koronavirüs salgını gölgesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 243 bin 801 öğrenci girdi. Sınavın ardından, müfredat dışı soruların sorulduğu, sınavın zorluk derecesinin yüksek olduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddia Meclis gündemine taşındı.

"İDDİALAR ASILSIZ OLUP SOMUT HİÇBİR BELGEYE DAYANMAMAKTADIR"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır" dedi, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

2 BİN 91 LİSEYE MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.