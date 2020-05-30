Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı

Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk, 2020 LGS ile ilgili detayları ve yeni değişiklikleri açıkladı. Bakan Selçuk, LGS öncesi okullarda alınacak tedbirlerden sınav giriş belgelerine kadar birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Selçuk, sınıflarda sosyal mesafeye uyulması için okullardaki boş alanların da kullanılabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
30.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:22

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, , Twitter hesabından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir video paylaştı.

Salgın sürecinde velilerin aklında sorular olmasının çok normal olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı

BAKAN SORULARI TEK TEK CEVAPLADI

Ziya Selçuk'un paylaştığı videoda yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

"- Soru: Öğrenciler sınava hangi okulda girecek?

Cevap: Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.

- Soru: İkili eğitim yapan okullardaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi?

Cevap: Bu durumdaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler.

- Soru: Öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklar?

Cevap: Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınav salonundaki masalarına konulacak.

- Soru: Kimlik belgelinde fotoğraf şartı aranacak mı?

Cevap: Geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulu çıkartıldı.

- Soru: Öğrenciler sınavda hangi konulardan sorumlu olacaklar?

Cevap: Sınavda sadece 8'inci sınıfın birinci dönemine ait müfredat ve kazanımlarından sorular olacak.

- Soru: Tüm öğrenciler sınava girmek zorunda mı?

Cevap: Hayır. Sınavla öğrenci alan okullara girmek isteyen öğrenciler bu sınava girebilir.

- Soru: Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin liseye yerleştirmeleri nasıl olacak?

Cevap: Bu öğrencilerin yerleştirmeleri puansız yerel yerleştirme ile yapılacak.

- Soru: Öğrenci sınava hangi okulda gireceğini nereden öğrenecek?

Cevap: Öğrenciler, sınav yerlerini e-Okul'dan öğrenecekler.

- Soru: Farklı illerde bulunması zorunlu olan öğrenciler sınav yerlerini değiştirebilecekler mi?

Cevap: Öğrenciler mücbir sebeplerden dolayı bulundukları illerde sınava girebilecekler.

- Soru: Sınavda ne gibi koruyucu önlemler alınacak?

Cevap: Tüm okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Tüm sınıflarda dezenfektan malzemeleri bulundurulacak. Öğrenciler bekletilmeden, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek sınav salonlarına alınacaklar. Okul girişlerinde rehber öğretmenleri de destek olacaklar.

- Soru: Sınav esnasında çocuklar maskelerini çıkartabilecek mi?

Cevap: Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilir.

- Soru: Sınıfların kapasitesi sosyal mesafe için uygun olmadığında ne yapılacak?

Cevap: Bu durumda, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonları kullanılabilecek.

- Soru: Astım hastası olan öğrenciler kullandıkları sağlık aparatları ile sınava girebilecekler mi?

Cevap: Astım hastası olan öğrenciler, doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.

- Soru: Tedavi gören veya Kovid-19 tedavisi gören öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmetiniz olacak mı?

Cevap: Bu öğrencilere, başvuru yapılması halinde hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek.

- Soru: LGS için örnek sorular yayımlanmaya devam edecek mi?

Cevap: Örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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