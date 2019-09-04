Milli Eğitim Bakanı Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları'nı ziyaret etti!

04.09.2019 16:23

T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, başta Cerebral Palsy'li olmak üzere hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli olan çocuklara anasınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim - öğretim hizmeti sunan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları'nda incelemelerde bulundu. Öğretmenlerin yeni eğitim- öğretim yılını kutladı, öğrenci ve velilerle görüştü.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye İcra Kurulu Başkanı İsmail Kemal Gürleyik, "1989 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından kurulan Vakfımız, 30 yıldır Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerin teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmalarını ve sosyal hayata kazandırılmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Metin Sabancı Okullarımızda özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımız aldıkları eğitim desteği sayesinde, doğal gelişim gösteren akranları ile birlikte kaynaştırma yoluyla eğitim ortamlarına dahil olmaları için çalışıyoruz. Okullarımızda özel gereksinimli çocuklar için hazırlanmış MEB Eğitim Programı uygulanıyor. Bu programın yanı sıra teknoloji destekli eğitim, fizyoterapi uygulamaları, duyu bütünleme çalışmalarıyla eğitim programımız zenginleştirilmiştir. " dedi.

İsmail Kemal Gürleyik "Özel gereksinimli çocuklarımıza verilen eğitim hizmetlerinin maliyeti çok yüksek. Kamu yararına çalışan bir kurum olarak, bağışçılarımızın destekleri ile ayakta duruyoruz. Maddi olarak ihtiyaç sahibi ailelere hizmet götürmeyi kendisine misyon edinen Vakfımız; Okullarımızda eğitimin sürekliliğini sağlayabilmek için devlet desteğine ihtiyaç duymaktadır. Sayın Bakanımızın bu konudaki taleplerimizi değerlendirmeye alacağını bildirmesinden çok memnun olduk" dedi.

Kaynak: Bültenler