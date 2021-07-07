Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Özer ziyaretinde kentteki eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Özer, Faika Erkurt Özel Eğitim İlkokulu - Ortaokulu ve Meslek Okulu, Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, Telafi de Ben de Varım Programı'na da katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Özer, atölyelerde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve şube müdürleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci