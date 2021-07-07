Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Özer ziyaretinde kentteki eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Özer, Faika Erkurt Özel Eğitim İlkokulu - Ortaokulu ve Meslek Okulu, Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, Telafi de Ben de Varım Programı'na da katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Özer, atölyelerde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve şube müdürleri de yer aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

MEB, yeni eğitim yılı takvimini açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
MEB, yeni eğitim yılı takvimini açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
Milli Eğitim Bakan Selçuk: 'Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Milli Eğitim Bakan Selçuk: "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Kartal Tibet Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Diego Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Edirne'deki okullarda ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 18:43:38. #1.14#

title