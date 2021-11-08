Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Emre Bilgili İstanbul'da Çeşitli İmam Hatip Okullarını Ziyaret Etti

İSTANBUL (Habermetre) - Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Emre Bilgili, saha çalışmaları kapsamında İstanbul'da çeşitli imam hatip okullarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. İstanbul'da, Türk öğrencilerle diğer ülkelerden gelen öğrencilerimizin birlikte eğitim gördüğü 14 okulumuzdan biri olan Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesini, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam hatip Lisesini ve Saray Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle buluştu. Eğitim alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yardımcımıza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ve ilçe milli eğitim şube müdürleri eşlik etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Ahmet Emre Bilgili, "Türkiye'nin aydınlık geleceği ve gençlerimizle her zaman birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. " dedi.

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