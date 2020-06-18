Milli Direnişin Sembolü Malgaç Baskını 101. Yılında
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Milli Direnişin Sembolü Malgaç Baskını 101. Yılında

Milli Direnişin Sembolü Malgaç Baskını 101. Yılında Aydın'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde Yunan işgaline karşı Kuvay-i Milliye güçlerinin işgalci düşman kuvvetlerine karşı ilk düzenli saldırının gerçekleştirildiği Malgaç Köprüsü Baskını 101. yılında bir kez daha hatırlandı.

18.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:02

Milli Direnişin Sembolü Malgaç Baskını 101. Yılında

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde Yunan işgaline karşı Kuvay-i Milliye güçlerinin işgalci düşman kuvvetlerine karşı ilk düzenli saldırının gerçekleştirildiği Malgaç Köprüsü Baskını 101. yılında bir kez daha hatırlandı.

Kuvay-i Milliye Kahramanları arasındaki en önemli isimlerden olan Yörük Ali Efe ve kızanlarının başlattığı ve Yunan işgaline karşı ilk örgütlü direniş olan 'Malgaç Köprüsü Kuvay-i Milliye Direnişi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle Sultanhisar'da bulunan Malgaç Baskını Anıtı önünde ve Efe'nin Yenipazar'daki mezarı başında tören düzenlendi.

İlk olarak Sultanhisar'da başlayan törende baskının olduğu alanda bulunan anıta anma komitesi tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yasin-i Şerif okunarak dua edildi. Sultanhisar Gocabeşli Folklor Grubu'nun zeybek gösterisinin ardından Yörük Ali Efe'nin mezarının bulunduğu Yenipazar Yörük Ali Efe Evi Müzesi ziyaret edildi. Burada Kuvay-i Milliye Kahramanları ve terör şehitleri için mevlit okunarak lokma ikram edildi. Törenler akşam saatlerinde Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliğince yapılan lokma hayrı ile son buldu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törenlere Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, her iki ilçenin protokol üyeleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, anma törenleri ile ilgili yaptığı konuşmada Kuvay-i Milliye kahramanlarını ve terör şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, "Milli direnişin sembollerinden Yörük Ali Efe ve Kızanlarının başlattığı milli mücadelenin 101. yılında onları rahmetle anıyoruz. Malgaç Baskınının yapıldığı Sultanhisar ve Efe'nin mezarı bulunan Yenipazar'da düzenlediğimiz anma törenleri ile onların ruhlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Yörük Ali Efe'nin torunları olarak hepimiz vatanımızı savunmak için görev başındayız" dedi.

Milli Direnişin Sembolü Malgaç Baskını 101. Yılında

Kaynak: İHA

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