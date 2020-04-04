Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi - Haber
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Erdemli

Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi

Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fırıncı esnafı, fırınının camına "Ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir" yazılı afiş astı Fırının camındaki afişi gören vatandaşlarda esnafa imkanları ölçüsünde destek veriyor Cumhurbaşkanı Recep...

04.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:07
Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi

Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fırıncı esnafı, fırınının camına "Ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir" yazılı afiş astı

Fırının camındaki afişi gören vatandaşlarda esnafa imkanları ölçüsünde destek veriyor

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde de bir fırıncı esnafı kampanyaya ücretsiz ekmekle destek verdi. Tömük Mahallesi'ndeki fırının camına "Eğer tadını bilirsek, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir" yazarak ihtiyacı olanlar için ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Ücretsiz ekmek dağıtımına isteyen herkes imkanı ölçüsünde destek verebiliyor.

Fırının camındaki afişi görüp okuyanlar uygulamanın son derece yerinde olduğunu ve milli dayanışmaya sonuna kadar destek vereceklerini belirtiyor.

Ekmek almaya geldiği fırının camındaki mesajdan etkilendiğini ifade eden vatandaşlardan Ali Köse, "Biz bize yeteriz kampanyası dahilinde, ihtiyaç sahipleri için fırınımız bir kampanya başlatmış. Bizde çorbada tuzumuz olsun diyerek ihtiyaç sahipleri için bir miktar ekmek bağışında bulunduk. Böyle bir kampanya başlatan fırınımıza, işletme sahibine sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer işletmecilerde bunu örnek alarak, sayıları daha da çoğalır"dedi.

Fırın sorumlusu Yunus Balcı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kampanyanın başlatılmasıyla birlikte kendilerinin de vatandaşlara destek olmak için bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.

Balcı, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, korona virüs sebebiyle işlerine gidemeyen, işlerinden olan insanımıza ücretsiz ekmek desteğinde bulunmaktayız. Şuan için işinden olan, işlerine gidemeyen ve ihtiyaç sahipleri bu uygulamadan faydalanabiliyor. Biz de, biz bize yeteriz Türkiyem, diyoruz" dedi.

"Hijyene dikkat ediyoruz"

Korona virüs önlemlerine harfiyen uyduklarını anlatan Balcı, "Hijyen kurallarına tamamen uyuyoruz. İşletmemizde ekmeği veren arkadaşımız farklıdır, ücreti alan arkadaşımız farklıdır. Hiçbir şekilde para ile ekmek arasında da bir temas bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir"

Esnaf tarafından hazırlanan fırının camındaki afişte ise şu ifadelere yer veriliyor; "Korona virüs nedeniyle ve diğer sebeplerden işini kaybeden arkadaşlarımızın ekmek ihtiyacını firmamız ve siz değerli müşterilerimizle el ele verip ücretsiz karşılayalım. Eğer tadını bilirsek, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir.

Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haber
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haber
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Haber
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haber
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına...
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Simge Sağın Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 14:01:01. #1.15#
title