Milli atlet Şerife'nin hedefi kendi gibi sporcular yetiştirmek

İZMİR'de yaşayan Şerife Uysal (21), kısa sürede atletizmde büyük başarılar elde etti. 4 yılda toplamda 50 madalya toplayan milli atlet Uysal, spor yöneticiliği bölümünü kazandığı Muğla'da şimdi yeni sporcular yetiştirmek istiyor.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 5 çocuklu Uysal ailesinin en küçük kızı Şerife Uysal, atletizmle sporcu olma hayaline kavuştu. Lisedeyken beden eğitimi öğretmeni tarafından hızlı koştuğu için atletizme yönlendirilen Uysal, Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularından biri oldu. Yaklaşık 4 yıldır ter döktüğü atletizmde, yurt içi ve dışındaki müsabakalarda 50 madalyaya kazanan Uysal, eğitimini bu yıl kazandığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Spor Yöneticiliği Bölümü'nde sürdürecek.

"Kızıma maddi manevi hep destek olduk. Olmaya devam edeceğiz ama yetişemediğimiz yerler oluyor. Onun için kendi parasını kazanıyor. Öğrenci yetiştiriyor, çalışıyor. Bizde arkasında duruyoruz. Şerife çok hareketli bir çocuktu. Hep koşup oynardı, hayal kurardı. Hep sporcu olmayı istiyordu. Ama bu kadar başarılı olacağına ihtimal vermiyordum. Madalya almaya başlayınca babası da ben de onu hiç kısıtlamadık. Onun için gururluyuz. Üniversite için çok çaba sarf etti. Şerife'ye çevredekiler, 'Sen böyle nereye koşacaksın', derlerdi. Şimdi de 'Helal olsun kız haklıymış' dediler. Akrabalarda hiç sporcu yok. Onun için güvensizlik vardı ama kızım başardı" diye konuştu.