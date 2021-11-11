"Milli Ağaçlandırma Günü"nde Gediz'de fidanlar toprakla buluşturuldu

KÜTAHYA (AA) - "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında Kütahya'nın Gediz ilçesinde 20 bin fidan dikildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü önünde kestane, ceviz, badem, karaçam, kızılçam ve sedir fidanlarının dağıtımıyla başlayan etkinlik, Evliya Çelebi Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimiyle devam etti.

Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, burada yaptığı konuşmada, herkese fidan dikmeleri çağrısında bulundu.

Gediz'de 20 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Aydın, "Okulumuzun bahçesine çınar yapraklı akça ağaç, mavi sedir, kara servi, mavi servi, karaçam, Merkez Yenikent İlkokulu ve Çeltikçi Göleti olmak üzere 20 bin fidanı daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında toprakla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Fidan dikme etkinliğine Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve daire müdürleri ile öğrenciler de katıldı.