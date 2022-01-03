Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'dan tarımsal destek açıklaması

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, 2021 yılının son tarımsal desteklemesinden Eskişehir çiftçisine ödeme yapıldığını bildirdi.

Milletvekili Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 591 bin lira olmak üzere toplamda 8 bin 904 çiftçiye 13 milyon 866 bin lira destekleme ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 9 milyon 896 bin lira, süt desteği için 1 milyon 563 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği için 1 milyon 816 bin liranın da hesaplara yatırıldığını kaydeden Avcı, çiftçiler için bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Emine Nur Günay ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hükümetimiz kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin destek oluyor. Eskişehir'de 15 bin çiftçimize, alan bazlı verim desteği kapsamında 63 milyon 342 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 500 bin lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 3 bin lira, ipekböceği desteği kapsamında 78 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında 4 bin lira olmak üzere toplamda 63 milyon 927 bin lira desteklemeler çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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