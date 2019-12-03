Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban rektör Bülent Çakmak'ı ziyaret etti

03.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:26

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Milletvekili Ban, beraberindeki Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ile ETÜ Rektörlüğüne geldi. Ban ve Öney, burada rektör Çakmak'a makamında ziyarette bulundu.

Öney daha sonra üniversitenin senato salonunda dernek hakkında Çakmak ve katılımcılara sunum yaptı.

Sunumun ardından Erzurumlu kadınları dijital platformlara taşımak ve E-ticaret yapabilmelerine imkan sağlamak için proje üretmek üzere üniversite ve dernek arasında protokol imzalanmasına karar verildi.

Kaynak: AA