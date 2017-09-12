Milletvekili Yavuz'dan Başkan Yılmazer' Ziyaret
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, partisinin ilçe teşkilatını ve esnaf ziyaretlerinin ardından Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’i makamında ziyaret etti.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, partisinin ilçe teşkilatını ve esnaf ziyaretlerinin ardından Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Yılmazer'i makamında ziyaret etti. Başkan Yılmazer tamamlanan ve devam eden projeleri anlattıktan sonra 'Çarşı İçi Değişim' projesi'nin 3 boyutlu videosunu sundu. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, belediye personelini çalışma ofislerinde tek tek ziyarette bulunurken kısa kısa sohbetler bulundu. Çalışan personelin tümünün, güler yüzlü olmasına dikkat çektiğini belirten Milletvekili Yavuz, "Belediye hizmet binasında ziyaret ettiğim personelin bu denli güler yüzlü olması gerçekten ilgi çekici bir nokta, burada gerek belediye başkanıyla, gerek müdürler gerekse personel arasındaki güzel uyumun göstergesi olarak nitelendiriyorum. Teşkilatımıza, belediye başkanımıza ve ekibine kayıtsız, şartsız güveniyoruz" dedi.
Sapanca'da 3 sene içinde değişime şahit olunduğunu belirten Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Güzel ilçemiz Sapanca'mızı daha da güzelleştirmek, başta belediye başkanımız olmak üzere hepimizin görevi. Görüyoruz ki Belediye Başkanımız seçim sürecinde vaat ettiklerinin yüzde 70 gibi büyük kısmını gerçekleştirmiş görünüyor. Eminim ki seçimden çok önce yüzde 100'ünü tamamlayacak ve üstüne fazlasını ilave edecektir. Bu güzelliklere güzellik katma anlamında başta belediye başkanımız olmak üzere ilçe başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hem Sapanca'mız hem Sakarya'mız hem Türkiye'miz değişimini, dönüşümünü ve gelişimini sürdürecek" dedi.
Yapılan bu ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yılmazer, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz teşekkür etti. - SAKARYA