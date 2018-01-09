Milletvekili Uzer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yayınladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve dili olduklarına dikkat çeken Milletvekili Uzer, "Gazeteciler, yıpratıcı ve çetin koşullara rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet etmektedirler. Bununla birlikte gazetecilik mesleği, fedakarlık isteyen önemli bir meslektir. Ulusal, yerel medyada çalışarak veya başka platformlarda gazetecilik mesleğini görev edinmiş basın çalışanları, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Aynı zamanda demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstleniyorlar" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz'da hem ulusal hem de yerel basının, milletin yanında durduğunu ifade eden Uzer, "Basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine olan inancım tam. Türk basını, 15 Temmuz'da olduğu gibi ülkemize ve milletimize dönük oynanan kötü niyetli her oyunun karşısında tavrını ortaya koyup, gerçekleri milletimize duyurmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Uzer'in mesajında, "Zamanından ve ailesinden fedakarlıkta bulunarak bu kutsal görevi yerine getiren ve toplumun sesi olan değerli basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini kutluyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum" denildi. - GAZİANTEP