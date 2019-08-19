Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Karaçam'a ziyaret

Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Karaçam'a ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 105 yaşındaki Salim Karaçam'ı ziyaret etti.

19.08.2019 14:46
Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Karaçam'a ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 105 yaşındaki Salim Karaçam'ı ziyaret etti.
Ovacık İlçesi Sülük Köyü Göcek Mahallesi'nde oturan 41 torun sahibi Salim Karaçam'ı ziyaret eden Ünal, burada yaptığı konuşmada, "Rabbim büyüklerimize sağlıklı ve hayırlı yaşlar nasip etsin. Büyüklerimiz başımızın tacıdır." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salim Karaçam da milletvekili Ünal'ın ziyaretinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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