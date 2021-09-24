MİLLETVEKİLİ TÜZÜN VE BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU KAYMAKAM ÖZTÜRK'Ü ZİYARET 24 2021, 10: 02

BİLECİK (Habermetre) - CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte İçisleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle ilçemizde göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret eden Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette milletvekili Tüzün Kaymakam Öztürk'e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.

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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte İçisleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle ilçemizde göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret eden Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette milletvekili Tüzün Kaymakam Öztürk'e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.

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