Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi
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Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi

Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti. İkili ardından belediye meydanında faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman ile görüşerek bir süre sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu Kaymakam Yaman'a yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu ardından Belediye meydanında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı iş temennisinde bulundu, kolaylıklar diledi.

Ayrıca esnaf ve vatandaşlarla talep ve şikayetlerini dinleyen ikili ülke ve ilçe gündemi ile alakalı değerlendirmelerde bulunurken, devam eden ve yapılması planlanan belediye projeleri hakkında da bilgi verdi. - BİLECİK

Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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