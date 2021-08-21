Milletvekili Tutdere, Gerger'de köyleri gezdi
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Milletvekili Tutdere, Gerger'de köyleri gezdi

Milletvekili Tutdere, Gerger'de köyleri gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Bakanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köy ziyaretleri kapsamında 3 gün boyunca Gerger'e bağlı 45 köyü tek tek gezdi.

TBMM Bakanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köy ziyaretleri kapsamında 3 gün boyunca Gerger'e bağlı 45 köyü tek tek gezdi.

Parti yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köylerde yaşanan sorunları köylülerden dinledi. Köylerde yaşanan tüm sorunları not alan Milletvekili Tutdere sorunların hepsini yüksek sesle dile getireceğini, tüm sorunları ilgili bakanlıklara tek tek ileteceğini söyledi.

Yüksek oranda oy vermesine rağmen Gerger'in iktidar tarafından ilgisiz bırakıldığını, gerekli yatırımların yapılmadığını ve iktidar tarafından en geri bırakılmış ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın birçok bölgesi gibi Gerger'in de iktidar tarafından sahipsiz bırakıldığını vurguladı.

Ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Gerger'in yaşamış olduğu deprem sorununu, deprem sonrası yaşanan sıkıntılarını, altyapı sorunlarını, yol sorunlarını, tarımsal sulamada yaşadığı sorunları, içme suyuna erişimde yaşadıkları sorunları daha önce de Türkiye gündemine taşımıştık. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında gözlemledik ki bu sorunlar iktidar tarafından hiçbir şekilde umursanmamış, sorunların çözümü konusunda gerekli adımlar atılmamış. Ancak biz bu problemler çözülene dek takipçisi olacak, sorunları yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Su olmadığı için hemşehrilerim tarımsal faaliyetlerde bulunamıyorlar. Köylerde tarım ve hayvancılık adeta bitme noktasına gelmiş. Köylerden büyükşehirlere göç akını var. Artan girdi maliyetleri ve hayat pahalılığı Gerger'de hayatı çekilmez bir duruma getirmiş. Gerger'in tüm sorunlarını biliyoruz ve bu sorunları çözmek için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. CHP iktidarında Gerger'in tüm sorunlarını çözecek ve Gerger'i hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız" dedi. - ADIYAMAN

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Milletvekili Tutdere, Gerger'de köyleri gezdi
Milletvekili Tutdere, Gerger'de köyleri gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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