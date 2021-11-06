Başkan Kumartaşlı: "Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz"

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerine yapılmış olarak gördüklerini kaydederek, kendisinin derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Kumartaşlı, Türkkan'ın yapmış olduğu davranışın kabullenilemez olduğunu ifade etti. Başkan Kumartaşlı, "PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşinin Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz. Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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