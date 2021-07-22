Milletvekili Toprak ve beraberindekiler Gölbaşı ilçesinde bayramlaştı
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Milletvekili Toprak ve beraberindekiler Gölbaşı ilçesinde bayramlaştı

Milletvekili Toprak ve beraberindekiler Gölbaşı ilçesinde bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar ile bayramlaştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar ile bayramlaştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen Kurban Bayramı tebrik programına AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 21 ve 22. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, il genel meclis üyeleri, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde Kaymakam Mutlu Köksal, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Milletvekili Toprak ve beraberindekiler vatandaşlar ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen program gerçekleştirilen bayramlaşma sonrası sona erdi. - ADIYAMAN

Milletvekili Toprak ve beraberindekiler Gölbaşı ilçesinde bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Videokonferans yöntemiyle bayramlaşan AK Parti ve CHP'den vatandaşa ortak çağrı: Aşı olun

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