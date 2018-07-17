Milletvekili Toprak AB Uyum Komisyonu Üyesi Oldu
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, TBMM AB Uyum Komisyonu üyeliğine seçildi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, TBMM AB Uyum Komisyonu üyeliğine seçildi.
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın başkanlığını yaptığı AB Uyum Komisyonu üyeliğine Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak seçildi. AK Parti'nin 27. Dönem Milletvekili listesinde yer alan Muhammet Fatih Toprak, ilk milletvekilliği döneminde AB Uyum komisyonu üyeliğine seçildi.
Muhammet Fatih Toprak, komisyon üyesi olarak ilk toplantıya katıldı. - ADIYAMAN