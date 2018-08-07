Milletvekili Soluk, Zara'da İncelemelerde Bulundu

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Milletvekili Soluk, beraberindeki heyetle birlikte Zara Merkez Kabristanı, İmam-Hatip Ortaokulu inşaatı, aile sağlığı merkezi alanlarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra ilçe merkezine geçen Soluk, inşaatı devam eden kent meydanı, kapalı otopark, 24 derslikli ilkokul, öğretmen evi ve akşam sanat okulu şantiyelerini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zara'da yapımı devam eden yatırımları incelediklerini belirten Soluk, şöyle konuştu:

"Mevcut aile sağlığı merkezi binası, Zara Şehir Müzesi olarak dönüştürülecek. İlçemizin bir müzeye ihtiyacı bulunmaktadır. Binanın otantik yapısı müze için çok elverişli, aynı zamanda da eski Cumhuriyet Okulu olduğundan bir çok Zaralı'nın bu binada anısı vardır. Çalışmalar biraz daha seri olduğunda bu yıl bitmeden 24 derslikli ilkokulumuz, öğretmen evimiz ile imam hatip ortaokulumuzun binaları hizmete girmiş olacak."

Soluk'un ilçe ziyaretine, Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da katıldı.