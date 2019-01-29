Milletvekili Soluk'tan İlçe Ziyaretleri

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Hafik ve Zara ilçelerinde bazı temaslarda bulundu.

Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan ve AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habib Görler eşliğinde esnaf ziyaretinde bulunan Soluk, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı adayı İlhan'a destek istedi.

Ziyaretleri esnasında esnafla bilgi alışverişinde bulunan Soluk, Hafik'e katma değer üretecek yatırımların yapılmaya başlanacağını söyledi.

İlçeye bir hastane yapılacağını müjdeleyen Soluk, "Yeni yapılacak hastanenin projeleri tamamlandı. Hafik Selçuklu'nun ilk otağıdır, dolayısıyla Selçuklu mimarisiyle bir hastane yapacağız. Bu da Hafik'e bir katkı sağlayacaktır." dedi.

Pusat Özen Barajı'nın gelecek yıl sulu tarıma hazır olacağına belirten Soluk, "Boru hatlarındaki basınç ayarı gibi nedenlerle Pusat Özen Barajı istenilen ekim alanlarını sulayamadı. Bunun üzüntüsünü duyuyoruz. DSİ Bölge Müdürümüz ile konuştum, inşallah bu yaz bu problem ortadan kalkacak. İnşallah sulu tarım başlayacaktır." diye konuştu.

Soluk, Hafik ilçesinde de hızlı tren istasyonunun yer alacağını ve bu planda kesinlikle bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

Zara'da ziyaretlerde bulundu

Milletvekili Soluk, memleketi Zara ilçesinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yenicami Mahallesi Kümeevler mevkisinde cadde üzerinde toplanan kalabalık, Soluk'u maytap, konfeti ve davul zurna ile karşıladı. Soluk ve beraberindekiler daha sonra konuk olduğu Osman Sarıkaya'nın evinde, aile fertleri ve vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Soluk, "Uzun süre sizlerle bir çok kez bir araya geldik. Şuan oturduğunuz yerlerin afet kapsamına alınması üzerine yeni evleriniz inşa edildi ve 130 metrekarelik yeni konutlarınız hazır duruma geldi. Çok zor şartlar altında yaşadınız, yeni konutlar sizlerin hakkıydı, gereken oldu." dedi.

İşsizliğin dünya üzerinde en büyük sorun olduğuna değinen Soluk, "Çok şükür hükumetimiz gerçekleştirdiği programlarla işsizliği düşük seviyelere çekti. Devlet üzerine düşeni yapmaktadır. Devlet kapısının dışında insanlar kendi işlerini ve iş alanlarını bulmak, kurmak zorunda. Özel sektörde istihdam veya özel teşebbüslerde bulunmak ve kurmak gibi bir çok kapı değerlendirilmelidir." diye konuştu.



Milletvekili Soluk'a ziyaretinde Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, AK Parti Zara İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan eşlik etti.

Kaynak: AA