Milletvekili Samancı'dan Beyşehir ve Hüyük'e sulama müjdesi

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinin tarımsal sulamasına katkı sağlayacak Hüyük (Kıreli) Beyşehir Pompaj Sulama Projesi'nin ihale aşamasına geldiğini bildirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinin tarımsal sulamasına katkı sağlayacak Hüyük (Kıreli) Beyşehir Pompaj Sulama Projesi'nin ihale aşamasına geldiğini bildirdi.

Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ankara'da ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette, bölge için hayati öneme sahip Hüyük (Kıreli) Beyşehir Pompaj Sulama Projesi'nin de ele alındığını vurgulayan Samancı, şunları kaydetti:

"Ziyaretimizde söz konusu projemizin detaylarını Sayın Bakanımızla istişare ettik. Proje kapsamında 17 bin 995 hektarlık bir alanda sulamanın yapılması öngörülüyor. 300 milyon liralık bir yatırım ile ekonomiye yıllık yaklaşık 120 milyon liralık katkı sağlayacak olan projemizden Beyşehir ve Hüyük ilçelerinin 19 mahallesinde yaşayan çiftçilerimiz istifade edecek. 4 kademe pompa istasyonu ve 2 regülasyon havuzundan oluşacak projemiz ihale aşamasına gelmiş olup, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Samancı, projenin hayata geçirilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese şükran duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar