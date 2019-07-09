Milletvekili Recep Şeker'in köy ziyaretleri

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker merkeze bağlı İhsaniye ve Kalaba köylerini ziyaret etti.

İlk önce İhsaniye köyünde düzenlenen şenliğe katılan Şeker ve beraberindekiler Kalaba yaylası köyüne geldi. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şeker isteklerini dinledi.

Ziyaretlerde konuşan Şeker Ankara'daki çalışmalardan fırsat buldukça Karaman'a gelerek köyleri ziyaret edip sorunları dinlediklerini söyledi.

Bu ziyaretlerde sorun ve eksiklikleri birinci ağızdan dinleyip yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade eden Milletvekili Şeker, şunları kaydetti:

"Ziyaretler kapsamında İhsaniye köyü Yellibel mevkisinde düzenlenen şenliğe katıldık. Bayır yaylasından Kalaba yaylasına geldik. Bu yaylalarda rakım bin 800 ile 2 bin arasında. Karaman'da buğday hasatı yapılırken burada hala buğdaylar yeşil. Yani ovada yaz burada bahar var. Fedakar köylümüz kayalıkların arasındaki ufak arazileri değerlendirip bahçe yapmış. Buralarda sebze, kiraz, elma yetiştiriyorlar. Kendilerini takdir etmemek mümkün değil. Devletimizde buralara yol yapmış elektrik getirmiş sulama projeleri yapmış. İhtiyaçların her zaman değiştiği gibi zamanla yeni sorunlar oluşuyor. Vatandaşın talebi bizim için bir emirdir. İnşallah beklentileri karşılayacağız."

Bölgenin bakir bir bölge olduğunun da altını çizen Şeker, "Bölge yayla turizmi için uygun bir yer. Ayrıca anlatılana göre antik yerleşim yerleri, kalıntılar var. Bunları inceleyip araştırılmasını sağlayacağız. İnşallah bölge doğa ve tarihseverlerin ilgi göstereceği bir yer olacak." dedi.

Ziyarette AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kale, parti yöneticileri, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, Karaman Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Adem Gök katıldı.

Kaynak: AA