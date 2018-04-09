Milletvekili Polat'tan 10 Nisan Mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Polat mesajında Türk Polis Teşkilatının hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan emniyet görevlileri sayesinde, milletin huzur ve güven kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Polat'ın mesajında, "Polislerimiz, devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında da büyük rol üstlenen emniyet mensuplarımızın görevleri; oldukça meşakkatli, bir o kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir meslektir. Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, aziz milletimizin, barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır.Türk Polis Teşkilatımız, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan emniyet görevlilerimiz sayesinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam etmektedir. 10 Nisan 1845'te kurulmuş, Türkiye Cumhuriyetinin temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı'mızın 173. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; halkımızın emniyeti için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" denildi. - KİLİS