Milletvekili Maviş'ten Sit Alanı Açıklaması

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop iç liman mevkisinin birinci derecede arkeolojik sit alanı kapsamından çıkarıldığını bildirdi.



Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda, Bakanlar Kurulu kararıyla balıkçı barınağı, çekerek yeri, yuvam tesisleri önü ve Rıza Nur Kütüphanesi ile kadınlar plajı mevkisi haricindeki tüm alanların birinci derece arkeolojik sit alanı olmaktan tamamen çıkarıldığını belirtti.



Sit yasağının kaldırılması kararıyla sualtı dalış turizminin kentte ivme kazanacağına inandıklarını vurgulayan Maviş, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızı AVM ve kapalı mekanlarda sadece nefes alıp veren canlı olmaktan kurtarmamız gerekiyor. Onları hayatın kaynağı su ve denizle bütünleştirerek evlatlarımızı sağlıklı, huzurlu, mutlu bireyler olmasına katkı sağlamayız. Yeni sit düzenlemesi, hemşehrilerimizle deniz arasındaki barikatın kaldırılmasını da sağlamıştır. Bu kararın ilimiz turizmine önemli katkılar sunacağı bir gerçektir."