Milletvekili Köktaş, Mevlid-i Şerif Okuttu
Hac farizasını yerine getiren AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi’nde bulunan evinin önünde Mevlid-i Şerif okuttu.
Hac farizasını yerine getiren AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi'nde bulunan evinin önünde Mevlid-i Şerif okuttu.
Hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan yurda dönen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi'nde bulunan evinin önünde mevlit okuttu. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Düzenlenen programa Samsun Valisi Osman Kaymak, belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, muhtarlar, akrabaları, dostları ve komşuları katıldı. Milletvekili Köktaş, mevlit programına icabet eden herkese teşekkür etti. - SAMSUN