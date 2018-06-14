Milletvekili Koçer'den Yeni Sanayi Devrimi Değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Gaziantep'te yüksek teknolojiye geçmek için bir dönüşüm programı hazırladıklarını söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Gaziantep'te yüksek teknoloji ile dev projelerin hayata geçirileceğini kaydetti. Milletvekili Koçer, AK Partinin projeleri ile seçmenin karşısına çıktığını belirterek, "Gaziantep'le ilgili onu aşkın mega projemiz var. Bunlar yatırım projeleri. Gaziantep bir sanayi kenti. Yatırım projelerinin yanına bir de vizyon projesi koyuyoruz. Gaziantep sanayisinin yüksek teknolojiye dönüşümünü sağlayacak proje. Burada 5 Organize Sanayi Bölgemiz, 40 milyon metrekare arazimiz, binin üzerinde işletmemiz, 300 bin civarında çalışanımız, 7 milyar dolar ihracatımız var. Ama daha katma değerli ürün üretmek ve yüksek teknolojiye geçmek istiyoruz. Bunun için de şehrin önüne bir proje koyuyoruz. Polimer Merkezini, Bilim Merkezini ve İnovasyon Merkezini altına koyuyoruz. Hepsinin projeleri hazır. En kısa zamanda bunları uygulamaya koyacağız. Yine bunun altına bilim ve teknoloji üniversitesini koyuyoruz" dedi.

"Seçimde projeler yarışsın"

Seçim yarışının proje bazlı olması gerektiğini, seçmenin de partilerin projelerine bakarak karar vermesinin doğru olacağını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Biz proje partisiyiz. Diğerleri tamamen hamasetle, popülizmle hareket ediyor. Ortaya koydukları bir proje yok. Bir vizyonları yok. Tek söyledikleri, yıkacağız, satacağız, yok edeceğiz, gibi sözler. Bir de bol keseden atanlar var. İktidara gelme ihtimali bulunmayan bir partinin bol keseden atması kimseye inandırıcı gelmez. Bizim onlardan farkımız şu: Onlar şu anı konuşuyor. Biz ise 2053'ü konuşuyoruz. Vatandaş bunun bilincinde. Vatandaşımız artık ülkenin bekasını düşünüyor. Kim güzel yönetecekse o gelsin diyor" diye konuştu. - GAZİANTEP