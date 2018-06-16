Milletvekili Koçer'den Sosyal Yardım Artacak Vurgusu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle birlikte Türkiye ekonomisinin çok daha hızlı büyüyeceğini belirterek, "Yeni dönemde ekonomik büyümeye paralel olarak sosyal yardımlar ve destekler de artacaktır" dedi.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere yönelik çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, özellikle dezavantajlı kesimlere verilen yardımların AK Parti hükumetleri döneminde büyük artış kaydettiğini söyledi. Koçer, "'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesi ile hareket eden partimizin programında toplumun tüm kesimlerine yönelik çok büyük destek ve yardımlar yer almaktadır. AK Parti, yaşlı, engelli, dul, yetim, emekli, şehit ailesi ve gazilerimize sahip çıkan, onlara her büyük destek veren bir parti. Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemseyen bir parti. Engellisinden yaşlısına, evde sağlık hizmetinden otistik gençlere kadar, devletin şefkat ve merhamet eli ihtiyaç duyan her insanımıza uzanmaktadır" şeklinde konuştu.

Gücümüz arttıkça destek de artacaktır

AK Parti'nin sosyal devlet anlayışıyla Avrupa'daki en iddialı partilerden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Koçer, "AK Parti benim diyen sol partiden daha sol bir partidir. Avrupa'da bu alandaki en iddialı partilerden biriyiz. Avrupa'daki birçok sosyal demokrat partiden daha sosyal, dezavantajlı kesimlere daha fazla destek veren ve sahip çıkan bir anlayışa sahibiz. Her kesime yönelik desteklerimiz var. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve refahı artacaktır. Dolayısıyla ekonomik alandaki bu büyüme sosyal yardımlara da yansıtacaktır. AK Parti olarak büyüyen Türkiye ile dezavantajlı kesimlere yapacağımız yardımlar gelecek dönemde daha da artacaktır. Bunun için ülkenin gelişmesi, büyümesi gerek. Üretmemiz gerek. Gücümüz arttıkça destek de artacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP