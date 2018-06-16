- Milletvekili Koçer'den ANKA'da yatan hastalara ziyaret

GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ANKA Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti il ve ilçe yöneticilerinden oluşan AK Parti heyeti ANKA Hastanesini ziyaret etti. ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, Genel Müdür Dr. Cengiz Bayram ve hastane yöneticileri Milletvekili Nejat Koçer'e, hastanede verilen hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Genel Müdür Dr. Cengiz Bayram, ANKA Hastanesi olarak diyabet cerrahisi ile yeni doğan ve yeni doğan yoğun bakım hizmetleri açısından dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip olduklarını söyledi.

Diyabet Turizmi Gelişiyor

Dr. Bayram, tip 2 diyabet hastalarını cerrahi yöntemle sağlığına kavuşturduklarını belirterek, "Türkiye'nin diyabet cerrahisi konusundaki üç önemli merkezinden biriyiz. Türkiye'nin yanında dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımıza Gaziantep'teki hastanemizde şifa dağıtıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinden çok sayıda hasta geliyor. Bir taraftan yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkileyen diyabet hastalığını iyileştirirken diğer taraftan da sağlık turizmi yoluyla ülkemize döviz kazandırıyoruz." Şeklinde açıklamada bulundu.

Zeynel Abidin Kaplan'a Teşekkür

Hastanenin acil servisi, yataklı servisleri ve yeni doğan yoğun bakım ünitesini gezen Milletvekili Nejat Koçer, böylesine modern tıp teknolojisi ile donatılmış bir hastaneyi Gaziantep'e kazandıran Zeynel Abidin Kaplan ve hastane yöneticilerine teşekkür etti. Milletvekili Koçer, "Bu güne kadar çok sayıda hastaneyi gezdim. Böylesine modern bir hastaneyi görmekten büyük mutluluk duydum. Böylesine bir yatırımı şehrimize kazandıranlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Koçer ve beraberindekiler hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek, bayramını kutladılar ve çeşitli hediyeler verdiler.