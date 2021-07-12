Milletvekili Kıvırcık Sarıgöl'de muhtarlar ve partililere seslendi

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sarıgöl'de muhtarlarla ve mahalle temsilcilerle bir araya geldi.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sarıgöl'de muhtarlarla ve mahalle temsilcilerle bir araya geldi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar Bakay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Sarıgöl Ziraat Odası Dinlenme tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına katılan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, kahvaltı sonrası muhtarlar ve partililere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Milletvekili Kıvırcık, "İçerisinden geçmiş olduğumuz pandemi sürecinde çok ağır imtihanlar verdik. Hepimiz çok ağır kayıplar verdik. Elbette ki, her kayıp bizim için çok kıymetlidir. Bu süreçte hayatlarını kaybedenle rahmet, geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. Ancak bu salgın döneminde sadece sağlık konusunda imtihan olmadık biz. Bu salgın sürecinde biz alışmış olduğumuz, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, bir arada hizmet etmek için koşma, gayret gösterme sevdamızın da imtihanını verdik. Bizler bu süreçte siz ilçe başkanlarımızdan, muhtarlarımızdan, mahalle temsilcilerimizden en güzel hizmetleri edebilmek için istişare etmekten mahrum kaldık. Gerçekten 'Her şerde bir hayır vardır.' Atalarımız boşuna söylememişler. Bu içinden geçtiğimiz süreçte bize hem sağlığımızın kıymetini bir kere daha anlama imkanı verdi hem de birliğin, beraberliğin, istişarenin bir arada gönül birliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi." dedi.

"Biz hizmetlerimizle kuvvetliyiz"

Çok çalışılması gereken zamanlardan geçildiğine dikkat çeken Milletvekili Kıvırcık, "Çok çalışmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Çok fazla imtihan olağanına sahip. Siz ne kadar emek verirseniz o kadar karşılığını alırsınız. Memleket toprak gibidir, siz ne kadar işlerseniz bereketi artar. Biz 19 yılda AK parti olarak birçok hizmetlere imza attık yollarımızı yaptık, denizlerin altından yollar geçirdik. Köprüler yaptık yolları birleştirdik. Yaptıklarımızı geride bırakarak, daha yenilerini yapmak için koşmaya devam ettik. Bunlar yeterli değil daha çok hizmet için biz buraya sizlerin fikirlerini almaya geldik. Biz çalıştık, hizmet ürettik. En büyük sınavımız birlik ve beraberliğimiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin izinde birlik ve beraberlik içinde Cumhur ittifakı olarak memleketimize ve milletimize sahip çıkarak memleketimize olan hizmetimizi yerine getirdik. Biz hizmetlerimizle kuvvetliyiz. Muhalefetin yaptığı karalama politikalarıdır." diye konuştu.

Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, muhtarlar ve partililerle buluşmasının ardından Sarıgöl'de iş kazası geçiren Yaşar Coşkun'un evinde giderek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Sarıgöl Kaymakamı Ali Aslan'ı da makamında ziyaret eden Milletvekili Kıvırcık partililerle birlikte Çanakçı Mahallesini ziyaret etti.

Milletvekilinin ilçe ziyaretlerine Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti ve MHP Sarıgöl Belediyesi meclis üyeleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı