Milletvekili Kiler ve Taşar Ahlat'ta muhtarlarla buluştu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis'in Ahlat ilçesinde köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Milletvekilleri Kiler ve Taşar, AK Parti Ahlat İlçe Başkanlığı tarafından Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıyla muhtarların sorunlarını dinledi. Toplantıda konuşan AK Parti Bitlis milletvekilli Vahit Kiler, Ahlat'ın artık Türkiye'deki diğer normal ilçeler gibi olmadığını devletin zirvesinin gündeminde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin Ahlat'a ayrı bir önem verdiğini belirten Kiler, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de sadece iki ilçede gece kalır. Bunlardan biri memleketi olan Rize'nin Güneysu ilçesi, bir diğeri de Ahlat'tır. Cumhurbaşkanımız yüklendiği misyonla Ahlat'ı çok önemsiyor. Burada yaptığı külliye ile de bunu ispatladı. Senede bir günde olsa gelip Ahlat'ta konaklıyor. Ahlat artık Türkiye değil dünya gündemindeki yerini almıştır" dedi.

AK Parti Bitlis milletvekili Cemal Taşar'da, Ahlat'ı Cumhurbaşkanı ve hükümetin çok önemsediğini belirtti. Ahlat'a son yıllarda güzel yatırımlar yapıldığını belirten Taşar, daha kapsamlı yatırımların yapılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından milletvekilleri köy muhtarlarının sorunlarını dinleyerek sorun ve taleplerinin en kısa zamanda çözüme kavuşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

Düzenlenen toplantıya milletvekillerinin yanı sıra Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ve partililer katıldı. - BİTLİS

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