Milletvekili Kavuncu'dan yoğun İstanbul mesaisi

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, 23 Haziran seçimlerinin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacağını belirterek, "İstanbul seçimini açık ara alacağız" dedi.

23 Haziran'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kalan İstanbul'da yoğun bir seçim çalışması yürüten milletvekili Erol Kavuncu, İstanbul'da yaşayan Çorumlu seçmenler, sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla bir araya gelerek Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü makamında ziyaret ederek, İstanbul Büyük Şehir belediye Başkanlığı seçim çalışmalarını başlatan Kavuncu, bugüne kadar çok sayıda Çorumluyla bir araya geldi. Gündüz saatlerinde hemşehri derneklerinin buluşmaları ve esnaf ziyaret ile tamamlayan Kavuncu, akşam saatlerinde de ev ziyaretleri ile çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da çok büyük ve organizeli bir çalışma gerçekleştirildiğini, herkesin samimiyetle ve canla başla çalıştığını aktaran Milletvekili Erol Kavuncu, "Bizim hedefimiz Binali Yıldırım'a makam kazandırmak değil, İstanbul'un ehline teslimini sağlamaktır. Çok şükür başarılarıyla gurur duyacağımız bir adayımız var. İstanbul AK Parti gönül belediyeciliği ile buluşmayı bekliyor. Temas kurup görüştüğümüz tüm hemşehrilerimiz 23 Haziran seçimlerinin önemini çok iyi biliyor ve bir dava inancıyla seçimler için seferber olmuş durumda" dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilen seçim çalışmalarında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'la birlikte Çorumlular'la kucaklaştıklarını ifade eden Kavuncu, "İstanbul'da görülmeye değer bir coşku var. Bizler de dünyanın merkezi Çorum'dan gelerek, dünyanın kalbi İstanbul'a çıkarma yaptık. Başta Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü, Başkan Yardımcımız Nurettin Buyruk, Çorum Bayat Toyhane Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul Şalpazarı Fidanbaşı Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, İstanbul Çorum Uğurludağ Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Kargı Bayat Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Osmancık Akören Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Kadıköy Şubesi, Hayra Davet Kermesi gönüllüleri, Çorum Alaca Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Osmancık Dernekler Federasyonu yönetici ve tüm üyelerine ziyaretlerimize ve çalışmalarımıza gösterdiği samimi ilgi ve destekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA