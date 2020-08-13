Milletvekili Kahtalı'dan kuruluş yıldönümü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşuyor! Canlı aktarıyoruz...

Milletvekili Kahtalı'dan kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "AK Parti'nin mensupları olarak hedef 2023 diyerek hiç durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışmaya kararlıyız" dedi.

Milletvekili Kahtalı'dan kuruluş yıldönümü mesajı
13.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:36

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "AK Parti'nin mensupları olarak hedef 2023 diyerek hiç durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışmaya kararlıyız" dedi.

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti'nin kuruluşunun 19'ncu yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurucusu olduğu bir dava hareketi olan AK Parti, bugün 19 yaşında. Yeni Türkiye için çıktığımız bu yolda, insanların teveccühünü kazanan ve bir çığ gibi büyüyen AK Parti'miz, her zaman ülke menfaatlerini ön planda tutmuştur. Vatandaşlarımızın refah ve huzur içinde yaşamaları için hizmette kendisi ile yarışan AK Parti, taş üstüne taş koyarak, Dünya ülkeleri arasında yerini almıştır. AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen İl ve İlçe Teşkilat Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerimize aşk ile çalıştıkları için ne kadar teşekkür etsek az kalır.

Bir Dünya Lideri olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu harekete gönül vermiş değerli dava arkadaşlarımla aynı yolda yürümekten gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Hedef 2023 diyerek hiç durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışmaya kararlı olduklarına dikkat çeken Kahtalı, "Bizi yıldırmak isteyen güçlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. AK Parti bugün, gönüllerin partisidir ve olmaya da devam edecektir. Rabbim Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu dava hareketine destek veren milletimizle birlikte nice seneler nasip etsin inşallah" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 3. Sayfa
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Magazin
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Ağustos
Şu an buradasınız: Milletvekili Kahtalı'dan kuruluş yıldönümü mesajı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 19:05:36. #1.15#
title