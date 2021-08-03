Milletvekili Hakan Kahtalı esnafları ziyaret etti

Malatya'da esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Esnafların yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Malatya'da esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Esnafların yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Namık Gören, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle birlikte kapalı çarşı esnafını ziyaret ederek esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Kahtalı, yeni normalleşme süreci ile birlikte esnafların sıkıntılarının büyük oranda azaldığını gördüklerini ifade ederek, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Kahtalı, Malatya'nın son 3 yılda önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı, bu süreçte esnaflara verilen desteklerden söz etti. Kahtalı, "2020 yılının ilk ayında deprem felaketi yaşadık. Depremde 6 bin 200'ü Malatya'da olmak üzere Elazığ ile birlikte 30 binin üzerinde konut zarar gördü. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yeni konutların yapımına başlandı ve büyük bir kısmı teslim edildi. Ardından pandemi süreci yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de büyük sıkıntılar yaşandı. Bu süreçte sıkıntıları aşma adına gerek hükümetimizin gerekse yerelde belediyelerimizin verdiği destekler bir nebze de olsa vatandaşımızı ve esnafımızı rahatlattı. En son Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi ile esnaflarımıza, meslek guruplarına göre bir kısmına 3, bir kısmına da 5 bin TL hibe desteği verildi. Onun haricinde deprem döneminde 50 bin TL faizsiz ve düşük maliyetli destekler verildi" şeklinde konuştu.

Esnafların yanında olmaya ve sorunlarını çözmeye devam edeceklerini aktaran Kahtalı, "Son zamanlarda sık sık esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu noktada yeni normalleşme süreci ile birlikte esnaflarımızın sıkıntılarının büyük oranda azaldığını görüyoruz. Bu durum bizleri ziyadesi ile memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Pandemi sürecini geride bıraktık, inşallah tümüyle bu beladan kurtuluruz. Tabi bu sürecin ardından esnaflarımızın yüzünün güldüğünü gördük. Bu da bizi çok sevindirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak esnaflarımızın koşullarını iyileştirme noktasında gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde Battalgazi'de 57 bin aileye gıda yardımında bulunduk. Yine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla beraber 55 bin aileye biner lira para yardımı yaptık. Bu noktada daha çok insana ulaşmak ve yaralara merhem olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde kötü günlerin üstesinden gelerek güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı