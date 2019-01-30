Milletvekili Günay'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sakallı'ya Ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'yı seçim ofisinde ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, seçim çalışmalarını ve stratejilerini değerlendiren Milletvekili Günay, Sakallı ile Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, hem büyükşehirde hem de ilçelerde iddialı olduklarını vurguladı.

Teşkilatla sahada olup, çalışacaklarını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak ülkemiz için, şehrimiz için en iyisi neyse bunu istiyoruz. Eskişehir'de de Cumhur İttifakı birlik beraberlik ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyor. Ben, Cumhur İttifakı'na gönül vermiş her bir hemşehrime çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA