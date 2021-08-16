Milletvekili Gökhan Zeybek, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ile partililerden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ile partililerden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim ile Milletvekili Zeybek bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Epcim, ziyaret sonrası Milletvekili Zeybek ile heyet üyelerine teşekkür etti. Milletvekili Zeybek ise Vali Epcim'e, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol ile partililer yer aldı.

Kaynak: Habermetre