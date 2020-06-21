Milletvekili Gazel'den taziye ve şehit ailelerine "Babalar Günü" ziyareti
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Milletvekili Gazel'den taziye ve şehit ailelerine "Babalar Günü" ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Babalar Günü nedeniyle şehit ailelerine ve yıldırım düşmesi sonucu vefat eden Seda Öztürk'ün ailesine ziyarette bulundu.

Milletvekili Gazel'den taziye ve şehit ailelerine
21.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:14

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Babalar Günü nedeniyle şehit ailelerine ve yıldırım düşmesi sonucu vefat eden Seda Öztürk'ün ailesine ziyarette bulundu.

Milletvekili İshak Gazel, şehit Murat Ködük, İbrahim Tetik ve Harun Kahya'nın ailelerini ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı.

Gazel, daha sonra Hamidiye Kızılcaören Köyünde yıldırım düşmesi sonucu vefat eden Seda Öztürk'ün ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletip, Allah'tan sabır diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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