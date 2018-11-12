Milletvekili Fırat'tan Mermerciler ile Bir Araya Geldi

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneğini ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yeni yönetime başarılar dileyip sektörle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Coşkun Atız'a ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Milletvekili Fırat, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Mermer'in Adıyaman ve Ülke ekonomisi için çok büyük önem arz ettiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Bölgelerin ve ülkelerin kalkınmasında yer altı zenginlikleri önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de zengin mermer rezervlerine sahip bir ülke konumundadır. Dünya mermer rezervinin büyük bir kısmı bulunan ülkemizde özellikle Adıyaman mermeri son yıllarda adından söz ettirmeye başladı. Türkiye'nin yer üstü kaynakları kadar yer altı kaynakları açısından da zengin bir ülke bu nedenle madenciliğin Türkiye için hayati önem taşımaktadır. İlimiz mermer sektörünün ve Adıyaman mermerinin daha iyi yerlere gelmesi adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, "Dernek olarak son aylarda yapmış olduğumuz ziyaretler, istişareler neticesinde sektörümüzü çok daha iyi anlatmaya, tanıtmaya başladık. İlimiz milletvekilleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Adıyaman halkı bizlere sahiplenmeye, sektörümüze destek olmaya bizim sorunlarımıza daha çok eğilmeye başladılar. Sektörün içinde olan birisi olarak bizleri çok mutlu etti. Bizler bu işin ticaretini yapıyoruz ama Mermer ve Madenciliğin Adıyaman için ne kadar önemli olduğunu herkes çok iyi biliyor. Milletvekilimiz ve beraberindeki heyete bugün sektörümüzle ilgili sorunları, yapılması gerekenleri ilettik. Sektörümüzün ilimizin seçilmişleri, atanmışları tarafından sahiplenilmesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah el birliğiyle mermercilik sektörünü Adıyaman'da daha iyi yerlere taşıyacağız. Bunu başarmak içinde herkesi Denizli'deki gibi kendi öz malına sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü Denizli'de her yapılan kamu kurum binalarında yüzde 30 oranında Denizli Mermeri kullanımı zorunlu, inşallah Adıyaman'da bunu başara bilirsek sektörümüze ve bu sektördü faaliyette bulunan işletmelere büyük katma değer sağlayacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN